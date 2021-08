Covid, netto aumento dei ricoveri di bambini a Palermo

PALERMO– C’è un netto aumento dei ricoveri per Covid all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Sono tutti pazienti piccoli d’età e nessuno di loro è grave. Il Coronavirus si diffonde ed è una notizia spiacevole, ma, nel caso che stiamo raccontando, non ha prodotto sintomatologie allarmanti. Si sta procedendo con i sequenziamenti per individuare la variante. Tuttavia, è verosimile, vista la piega della pandemia, che la Delta sia presente con percentuali importanti.

Più di venti nuovi casi

Dall’inizio agosto a oggi sono stati ricoverati nel nosocomio più di venti pazienti e il flusso, comunque, scorre. Tanto è vero che i piccoli attualmente presenti nell’area Covid sono sei. Gli altri sono stati tenuti in osservazione, soprattutto quelli che soffrono di patologie pregresse, e rimandati a casa. Nessuno di loro, giova ripeterlo e sottolinearlo, ha accusato una malattia grave. Il dato però è significativo, considerando che in tutto il mese di luglio i ricoveri non sono arrivati a venti. Anche all’Ospedale dei Bambini prosegue massicciamente la campagna di vaccinazione.

Prudenza sì, panico no

In questi giorni, specialmente sui più piccoli, girano informazioni talvolta drammatiche che, al momento, non corrispondono a verità. L’aumento dei ricoveri c’è stato, come stiamo documentando, l’aggravamento dei casi no. Il vaccino – dove sia possibile, o per i familiari – resta l’arma elettiva di protezione. Prudenza sì, panico no.