Covid, ricoveri raddoppiati in meno di un mese

CATANIA – Bisogna fare i conti con la dura legge dei numeri. E purtroppo i dati, da qualsiasi parte si vedano, non promettono bene. La situazione non è certo quella autunnale, ma la crescita dei ricoveri covid a Catania preoccupa. Dai 20 (in media) di pazienti ricoverati al San Marco siamo passati a oltre 40. E stessa situazione al Cannizzaro di Catania.

Le avvisaglie c’erano tutte. Il bollettino del Ministero della Salute ha mostrato un incremento negli ultimi giorni che spalanca le porte alla zona gialla in Sicilia. E se si pensa che i ricoveri sono circa 400, una buona fetta proviene proprio dalla provincia di Catania. Qui ieri, i numeri ufficiali, davano 190 contagiati in 24 ore. Sono cifre che non leggevamo da mesi.

Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo in alcuni ospedali catanesi. Al Policlinico – San Marco, ad esempio, ci sono anche future mamme e bimbi risultati positivi al coronavirus. Infatti ci sono tre ricoveri in ostetricia e tre in pediatria. Sono 17 i pazienti in Malattie Infettive e 16 in Pneumologia. Purtroppo ci sono 5 ricoverati in Rianimazione. Tra ieri e oggi ci sono stati 8 ricoveri e 6 dimissioni. La nota positiva è che non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore.

All’ospedale Cannizzaro di Catania sono in totale 37 le persone ricoverate tra il reparto di Malattie Infettive diretto da Carmelo Iacobello e quello di Pneumologia diretto da Sandro Distefano.

Questa è la fotografia attuale, che purtroppo può mutare con il passare dei minuti e delle ore. Si spera che il trend cambi. Con riduzione dei contagi e quindi dei ricoveri. Il vaccino, comunque, ha avuto degli effetti palesi. Quando la Sicilia toccava i 1000 contagi al giorno, il numero dei positivi con necessità di ospedalizzazione erano di gran lunga più alto. Comunque non è sufficiente. Questi numeri ci portano dritti a una nuova stretta in pieno agosto.