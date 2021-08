Carabiniere trova 1000 euro in strada: proprietario cercasi

FAVIGNANA – Nel fine settimana un sottufficiale dell’Arma libero dal servizio, in vacanza sull’isola di Favignana, camminando a piedi in Piazza Castello ha trovato 1100 euro a terra in banconote di vario taglio. Il militare ha raccolto il denaro e lo ha consegnato ai colleghi della Stazione dell’isola. Se non si troverà il proprietario i soldi verranno dati, dai carabinieri di Favignana, all’ufficio oggetti smarriti del Comune.