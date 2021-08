Paura a Terrasini: incendio nel cuore della notte

TERRASINI – Un incendio è divampato ieri sera a Terrasini nella zona del villaggio dei pescatori, in pieno centro abitato. Sono stati attimi concitati e di paura per diversi abitanti della zona che si sono riversati per strada. Il fumo ha invaso le case e reso irrespirabile l’aria. L’intervento di due squadre della protezione civile con i mezzi antincendio ha evitato il peggio. I carabinieri e i vigili urbani hanno coordinato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza gli abitanti della zona. Durante le operazioni di spegnimento un volontario della protezione civile è rimasto lievemente ferito. “Desidero ringraziare di vero cuore tutte le autorità impegnate, che con professionalità ieri sera hanno per tempo scampato una tragedia” scrive su Facebook l’arciprete di Terrasini, monsignor Davide Rasa