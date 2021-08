In 5 violentano la figlia 18enne, padre sfonda la porta e li affronta

LIGNANO SABBIADORO – Cinque giovani avrebbero violentato una ragazza che sconvolta dall’accaduto ha raccontato tutto al padre che si è presentato nella casa dove si sarebbe consumata la violenza per affrontare a viso aperto i 5 giovani dopo aver buttato giù la porta dell’appartamento in cui alloggivano. E’ accaduto a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

I fatti si sarebbero consumati nel tardo pomeriggio di martedì 10 agosto, in un appartamento preso in affitto dalla comitiva di giovani vacanzieri. La giovane vittima avrebbe incontrato tre ragazzi, che aveva già conosciuto lo scorso anno in vacanza, sul lungomare della stazione turistica, accettando il loro invito a seguirli nella loro abitazione dove poi avrebbe dapprima consumato un rapporto consenziente con uno di loro, e poi sarebbe stata abusata dagli altri.

La giovane, sconvolta, ha raccontato tutto ai genitori. Il padre si è subito precipitato presso l’appartamento occupato dai 5 ragazzi, chiedendo di farsi aprire, ma senza esito. Ha quindi buttato giù la porta: il frastuono è stato udito dai vicini, che, temendo si trattasse di una lite, hanno fatto intervenire la Polizia.

La squadra mobile di Udine ha indagati in stato di libertà i cinque giovani accusati di violenza sessuale. Il caso è seguito dalla Procura friulana e da quella dei minori di Trieste.