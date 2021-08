Covid, chiusi i drive in di Catania e Acireale

CATANIA – In ottemperanza all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che dispone a carico dell’interessato (se non vaccinato) il costo dello screening in modalità drive in (tampone rapido), i siti di Catania (Via Forcile) e Acireale (Via Bonaccorsi) resteranno chiusi a partire da oggi, sabato 14 agosto.

Saranno nuovamente operativi non appena verranno definite le modalità operative per la gestione della nuova procedura.