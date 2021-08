Cimitero dei Rotoli: eterna emergenza, sopralluogo di Salvini

PALERMO – Matteo Salvini farà un sopralluogo al cimitero dei Rotoli di Palermo per constatare di persona la situazione relativa all’emergenza sepolture prima di presentare un’interrogazione parlamentare. Lo fanno sapere fonti della Lega siciliana.

“Bare accatastate da mesi e ora – complici le alte temperature – ‘grave pericolo sanitario’ perfino secondo il comune di Palermo. Lo scandalo del cimitero Rotoli nel capoluogo siciliano, che anche oggi ha ampio spazio nella cronaca locale, sarà oggetto di una interrogazione parlamentare del senatore Matteo Salvini che prossimamente intende fare un sopralluogo” si legge in una nota.

L’emergenza

Da diverso tempo, ormai, al cimitero dei Rotoli di Palermo è quasi impossibile trovare una sepoltura immediata per i defunti che vengono depositati per mesi in un’area coperta solo da alcuni gazebo in attesa di sepoltura. Inutili gli sforzi della politica locale che in questi anni non è ancora riuscita a risolvere definitivamente una problematica che dura ormai da anni. C’è chi attende oltre un anno prima di trovare un posto ed essere sepolto.