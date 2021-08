Salvini: “Siamo in agosto, spero non servano nuovi divieti”

MESSINA – “Spero non servano nuovi obblighi, nuovi limiti, nuovi divieti o nuove chiusure, sia in Sicilia come nel resto d’Italia, siamo in pieno agosto e spero che questa straordinaria terra accolga tanti turisti, ma quelli che pagano non quelli che sbarcano come mi segnalano nelle ultime ore”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Messina durante una visita alla caserma dei vigili del fuoco, rispondendo a una domanda sull’obbligo del green pass per l’accesso negli uffici pubblici previsto da una ordinanza, al momento sospesa, firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

“Spero nel miglioramento dei dati”

“Spero – aggiunge Salvini – che i dati in Sicilia come nel resto d’Italia da qui a settembre siano in miglioramento come auspicabile. I cittadini stanno dimostrando buon senso e rispetto delle regole. Si stanno vaccinando a milioni liberamente”.

Il nodo incendi

Salvini ha poi affrontato il tema degli incendi: “Ieri ero nel cuore del parco dell’Aspromonte, ho incontrato i sindaci, gli agricoltori, i cittadini, i volontari, che stanno combattendo contro i criminali che bruciano vita e natura e la Regione Calabria già oggi interverrà. Ritenevo mio dovere unire Calabria e Sicilia anche nel fronte della lotta agli incendi venendo a portare omaggio ai vigili del fuoco di Messina ringraziandoli per quello che hanno fatto”. E ancora: “Ho già sentito il presidente Draghi, occorre aumentare uomini e mezzi. Non è possibile che ogni estate si ripeta la stessa tragedia, quindi bisogna aumentare le pene nei confronti dei criminali che incendiano, assumere più vigili del fuoco e soprattutto cambiare mezzi perché gli elicotteri ed i canadair a volte volano solo perché i piloti fanno dei miracoli. Bisogna investire, ci sono questi fondi europei, questa è prevenzione, tutela dell’ambiente, è vita, quindi Calabria e Sicilia unite dalla lotta agli incendi”.