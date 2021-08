Akademia Sant’Anna, Costantino: “Vogliamo metterci in gioco”

"C'è il via libera formale da parte dell’Amministrazione Comunale per poter disporre del Palatracuzzi"

Alla vigilia del raduno ufficiale per il via della stagione 2021/2022, il presidente dell’Akademia Sant’Anna Fabrzio Costantino fa un’analisi tra campo e obiettivi societari, sportivi e non solo. Il numero uno del club messinese ha fatto il punto della situazione attuale con uno sguardo al futuro e al prossimo campionato.

Lavoro sul mercato importante, staff di spessore ed una programmazione societaria, tanto sportiva quanto progettuale, che punta a migliorare quanto di buono fatto nella stagione appena conclusa implementando nuove ed importanti iniziative. Questo è l’indirizzo della stagione di Akademia Sant’Anna che si appresta ad iniziare: tra tanto entusiasmo ma, al contempo, con i piedi saldamente per terra, attenti ad una continua programmazione ed al serio lavoro quotidiano.

“Veniamo da una stagione, quella appena conclusa, che ha visto Akademia crescere sul piano sportivo – questa l’analisi del Presidente Fabrizio Costantino alla vigilia del raduno del team per iniziare la nuova stagione -. Abbiamo lavorato incessantemente durante tutta l’estate per farci trovare pronti al via, programmando come siamo soliti fare. La squadra è stata rivoluzionata con l’inserimento di 10 volti nuovi e 2 sole riconferme, puntando sull’esperienza di tante atlete abituate a campionati di vertice in B1, nonché a categorie superiori. In questo senso il nostro Direttore Sportivo Peppe Venuto ha fatto un lavoro eccellente, strappando alla concorrenza le atlete per portarle in Akademia e riuscendo in ogni reparto ad alzare la qualità della squadra. Con il medesimo obiettivo di crescere a 360° abbiamo investito maggiormente sullo staff portando a Messina Emanuele Mori, che affiancherà il mister Gagliardi, e confermando tutto il resto dello staff tecnico della stagione precedente, visto l’ottimo lavoro svolto. L’obiettivo di questa stagione è migliorare il risultato della scorsa e sognare qualcosa di importante: siamo consapevoli che sarà un torneo molto complicato ma lavoreremo giorno dopo giorno con determinazione ed entusiasmo per arrivare più lontano possibile e toglierci delle belle soddisfazioni”.

Pochi giorni e, quindi, inizia ufficialmente la stagione 2021/2022 di Akademia Sant’Anna, con l’arrivo di tutte le atlete a Messina e l’inizio delle attività di preparazione atletica e tecnica ad inizio della prossima settimana, quando mancheranno circa 45 giorni all’inizio del torneo di B1. Ed è arrivata proprio nelle ultime ore la disponibilità ufficiale del Palatracuzzi da parte del Comune di Messina. “Finalmente abbiamo ottenuto il via libera formale da parte dell’Amministrazione Comunale per poter disporre del Palatracuzzi già dalla prossima settimana – conclude il numero 1 di Akademia -. Le costanti interlocuzioni con l’Assessore Gallo hanno portato al risultato sperato e possiamo così avviare la nostra attività sportiva con grande serenità”.