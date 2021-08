Scuola: sito supplenze in tilt, sindacati chiedono proroga scadenza

ROMA – Il sito del ministero dell’istruzione si blocca e tanti insegnanti sono in difficoltà per presentare la domanda entro la data di scadenza del 21 agosto. Lo segnalano Flc Cgil, la Cisl scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda, e Anief che hanno scritto al ministero dell’Istruzione per chiedere una proroga della scadenza.

SITO IN TILT

Il mese di agosto, solitamente, è quello più difficile per i tanti insegnanti e il personale Ata che devono presentare la domanda per le graduatorie provinciali per le supplenza. “Il sistema di Polis Istanze On Line – affermano i sindacati – ha fatto registrare notevoli problemi di prestazione, con blocchi del funzionamento anche di ore, probabilmente a causa della sovrapposizione delle funzioni per immissione e supplenza docenti e per immissione personale Ata. Per questi motivi, considerata la ampia platea di interessati ed al fine di non danneggiare nessun avente diritto, chiediamo di potenziare il sistema e prevedere una proroga delle funzioni almeno alle ore 23.59 di lunedì 23 agosto”.