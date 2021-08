Fiera, tamponi ai non vaccinati: ecco le condizioni

PALERMO – Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo i tamponi rapidi potranno essere fatti da tutti, ma per i non vaccinati saranno a pagamento.

Tamponi per tutti, ma i non vaccinati…

Dopo le restrizioni dei giorni scorsi che consentivano di effettuare gratuitamente il test anti-Covid solo a determinate categorie, da domani, infatti, chiunque non rientri tra vaccinati, destinatari di misure di contact tracing, chi torna in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio e bambini di età inferiore ai 12 anni che non hanno la possibilità di vaccinarsi, potrà presentarsi ai cancelli dell’hub provinciale della Fiera e fare il tampone pagando 15 euro ai fini del rilascio di un Green pass valido 48 ore. L’iniziativa è stata voluta dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid in Sicilia dopo il boom di prenotazioni delle scorse settimane ed i disagi causati dagli automobilisti incolonnati in Fiera (complice anche la chiusura di numerosi laboratori privati per Ferragosto) in attesa di un tampone gratuito, per ottenere la certificazione verde e poter partecipare così ad eventi e cerimonie.

La nota dell’Ufficio del Commissario

“L’area tamponi drive-in della Fiera del Mediterraneo apre anche ai non vaccinati – si legge in una nota dell’Ufficio del Commissario -. Potranno tornare a eseguire il test antigenico all’hub vaccinale, ma a pagamento. Il test, come da recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà a carico dell’utente non vaccinato. Avrà un costo pari a 15 euro”.

ORARI D’APERTURA – L’apertura al pubblico dell’area drive-in della Fiera è ogni giorno dalle 8 alle 11 (orario di ingresso dell’ultima autovettura, dopodiché l’attività proseguirà a oltranza fino a esecuzione di tutti i tamponi), accesso da piazza Mandela. Il padiglione 20 dove si effettuano i vaccini è invece aperto al pubblico dalle 9 alle 19 (entrata da via Sadat), orari di apertura e chiusura dei cancelli.