Uccisa dall’ex fidanzato mentre passeggiava, è caccia all’uomo

Una passeggiata ad Aci Trezza si è tramutata in tragedia. Una giovane di 26 anni, Vanessa Zappalà, è stata uccisa dal suo ex fidanzato con diversi colpi di pistola. È accaduto la notte scorsa: la giovane era in compagnia dei suoi amici per trascorrere una serata nella suggestiva frazione marinara di Aci Castello. Ad un certo punto Vanessa ha visto arrivare il suo ex: la comitiva si è fermata, lei si è avvicinata a lui.

Gli spari

Poi la scena agghiacciante: il ragazzo ha preso la pistola e ha sparato. L’ex fidanzato, che è fuggito, è al momento ricercato dai Carabinieri del comando proviciale di Catania.

La vittima

Uno dei numerosi bossoli esplosi (almeno 6) ha raggiunto di striscio la spalla di una ragazza della comitiva. Nulla di grave: solo un’escoriazione. La vittima, originaria di Trecastagni, è finita sul basolato a pochi passi dal porticciolo della frazione di Aci Castello. Il giovane ricercato di San Giovanni La Punta era già stato denunciato per stalking. La Procura di Catania, dopo la denuncia per stalking, aveva chiesto e ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

