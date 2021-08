Palermo, campagna abbonamenti anche online

Il Palermo FC, in accordo con il ticket partner Vivaticket, comunica che – in considerazione della grande richiesta di rinnovo dell’abbonamento per la stagione 2021-22 – la vendita delle tessere in prelazione ai vecchi abbonati 2019-2020 partirà mercoledì 25 agosto contemporaneamente sia nelle apposite postazioni fisiche allo stadio Renzo Barbera, sia online su vivaticket.it, fino a esaurimento della disponibilità complessiva attraverso entrambi i canali.



Nella giornata di martedì 24 agosto, dunque, saranno completati esclusivamente gli abbonamenti in prelazione ai soci di Amici Rosanero.



Coloro i quali completeranno l’acquisto online dell’abbonamento potranno poi ritirare la tessera e firmare il relativo contratto nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 agosto (dalle 10 alle 19) e domenica 29 agosto (dalle 10 alle 16) presso il botteghino di Curva Sud in viale del Fante, muniti di ricevuta d’acquisto (anche digitale).

Ecco dunque il calendario aggiornato delle prelazioni: