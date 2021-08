Figuccia: “Il Comune rinvii il pagamento del suolo pubblico”

"Paradossale che in questo momento l’amministrazione Orlando, evidentemente sempre più in confusione, abbia deciso di affossarli definitivamente"

PALERMO – La pandemia ha fermato tutte le attività economiche, che per mesi sono state con la saracinesca giù, senza poter lavorare.

Con la ripartenza si sta cercando, in qualche modo, di guadagnare il terreno perduto ma non è assolutamente una cosa facile. ” Invece di prevedere contributi economici e sovvenzioni a chi, come bar e ristoranti, è stato duramente colpito dalla pandemia, il Comune pensa bene di calare un pesante macigno su queste importantissime realtà commerciali attraverso la tassa sul suolo pubblico, che invece va immediatamente rinviata a tempi migliori”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo della Lega.

“E’ davvero paradossale che in questo momento, quando i gestori di bar e ristoranti stanno tentando di riprendersi dalla durissima batosta subita a causa del covid, l’amministrazione Orlando, evidentemente sempre più in confusione, abbia deciso di affossarli definitivamente facendo pagare ben 150 euro mensili per ciascun stallo ai locali che occupano le zone blu – ha continuato Figuccia -, operazione tra l’altro indispensabile considerato che le prescrizioni del governo nazionale incoraggino gli spazi all’aperto per i clienti di bar e ristoranti. Insomma, il Comune ritiri immediatamente questo provvedimento e lo rinvii a quando la pandemia sarà soltanto un lontano e triste ricordo”.