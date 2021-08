Ortigia, gruppo più rappresentato in Nazionale per il Mondiale U20

Il tecnico della Nazionale Under 20, Alberto Angelini, ha comunicato la lista di 15 giocatori convocati per i mondiali

Il tecnico della Nazionale Under 20, Alberto Angelini, ha comunicato la lista di 15 giocatori convocati per i mondiali Under 20 che si giocheranno a Praga dal 26 agosto al 6 settembre.

Sono ben cinque gli atleti dell’Ortigia che parteciperanno al mondiale: Francesco Cassia, Andrea Condemi, Francesco Condemi. Filippo Ferrero e Lorenzo Giribaldi.

Con questi cinque giocatori, quello del Circolo Canottieri Ortigia, campione d’Italia in carica, è il gruppo più rappresentato in questa Nazionale che inseguirà il sogno iridato.