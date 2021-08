Vanessa, funerali riservati per l’assassino: i particolari

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – Funerali riservati in chiesa madre per Antonino Sciuto, l’assassino che ha ucciso l’ex fidanzata Vanessa Zappalà e poi si è impiccato. LEGGI ANCHE Gli sputi dell’assassino all’ultimo compleanno di Vanessa

L’omicidio

Antonino Sciuto, 38 anni, era stato arrestato e poi scarcerato dopo le denunce di Vanessa. Il presidente dei Gip ha ripercorso in punta di diritto la scarcerazione, non rilevando alcuna irregolarità. L’ha uccisa a colpi di pistola, l’arma non è stata ritrovata. Dopo l’atroce delitto, Sciuto si è tolto la vita.

I funerali

Alla cerimonia, svolta in maniera privata, hanno partecipato i familiari e alcuni amici dell’uomo. I funerali della vittima è previsto che siano celebrati venerdì. Ieri sera ad Acitrezza e a Trecastagni ci sono state delle fiaccolate e degli incontri in strada per ricordare Vanessa.