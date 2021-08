Gli sputi dell’assassino all’ultimo compleanno di Vanessa

CATANIA – Una sequenza di minacce e umiliazioni ha preceduto l’omicidio di Acitrezza. Vanessa Zappalà aveva paura. Il suo ex compagno accecato da una gelosia morbosa e malata era libero. Antonino Sciuto, che dopo l’omicidio si è impiccato, era ossessionato dalla possibilità che Vanessa potesse avere una nuova relazione dopo che lo aveva allontanato da casa.

Quell’aggressione nel giorno del compleanno

L’11 aprile scorso Vanessa e tre cugine stavano festeggiando in un bar a Pedara il suo ventiseiesimo compleanno. L’ultimo della breve vita di Vanessa stroncata da sette colpi di calibro 7.65. Arrivò Sciuto, era furioso: “Mi sputa in faccia, urla femmina puttana, divertiti che poi mi diverto io – ha raccontato Vanessa nella denuncia dello scorso maggio -, con il telefonino mi ha rotto gli occhiali”.

L’arresto di giugno

È solo uno dei tanti episodi annotati dalla ragazza e contenuti nella sua denuncia. Sciuto si appostava davanti a casa o al panificio doveva lavorava. La sua ex compagna lo filmava con il cellulare. L’8 giugno era passato in auto per l’ennesima volta sotto casa. A quel punto Vanessa ha chiamato di nuovo i carabinieri che hanno arrestato Sciuto. Il giudice per le indagini preliminari Filippo Castronovo gli ha imposto il divieto di avvicinamento.

Il piano di morte nella mente da tempo

Domenica notte l’uomo, il cui profilo social conteneva diversi post a tema violento, ha violato la prescrizione, ha afferrato per i capelli Vanessa mentre passeggiava con gli amici al porticciolo di Acitrezza e ha sparato sette colpi. Ha completato il piano di morte che aveva in mente dal dicembre precedente quando a Vanessa aveva detto: “Se so che hai a qualcuno ti piglio a colpi di pistola, prima a te e poi a lui”.



