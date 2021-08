Dall’Oglio: “Darò tutto per la maglia rosanero”

"Io credo molto in me stesso e se faccio una buona stagione sarà anche interesse della società"

Jacopo Dall’Oglio, nuovo centrocampista del Palermo, ha rilasciato diverse dichiarazioni durante la sua conferenza stampa di presentazione. L’ex mediano del Catania con un passato anche alla Reggina, ha firmato un contratto con il club rosanero fino a giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Il calciatore siciliano ha risposto alle diverse domande ricevute dalla stampa.

“Io credo molto in me stesso e se faccio una buona stagione sarà anche interesse della società. Credo molto in questa squadra, credo che possiamo fare un campionato di vertice. Faccio la Serie C per il terzo anno consecutivo, ci sono campi molto difficili come Bisceglie o Andria, sarà dura. Sicuramente Bari e Palermo sono favoriti. Per noi dovrà essere una finale ad ogni partita”.

Sul passaggio dagli etnei ai rosanero: “Ho sensazioni molto positive perché sono in una piazza importante, in Sicilia una delle più importanti come quella di Catania. La prima volta che sono entrato al Barbera ricordo che ebbi un po’ di soggezione, ricordo che giocai contro Dybala. All’inizio ho sentito Mascara e gli ho chiesto delle cose, questo è il nostro lavoro. Non ho nulla con la gente di Catania, ho dato sempre il 100% nelle squadre in cui ho giocato. Quest’anno darò tutto per la maglia rosanero”.

Sulla concorrenza in rosa: “Mi piace muovermi sia da trequartista che da mezzala, l’ho già fatto a Brescia con Filippi. Come ho già detto, ho un bellissimo rapporto con il mister avendolo avuto a Brescia. Conosce le mie caratteristiche starà a lui sapermi sfruttare al meglio. Vivo molto serenamente la concorrenza, se una squadra è forte deve avere anche le seconde linee forti. Conosco benissimo Luperini e De Rose, io sono a disposizione della squadra, darò il 100% quando verrò chiamato in causa. Sopracciglio? Il primo allenamento che ho fatto, ho avuto uno scontro aereo con Marong e ho preso 4 punti. Mi hanno massacrato con i commenti da Catania, ci abbiamo scherzato su. Fa parte del gioco”.