“Covid, rischio catastrofe”: la Sicilia vuole l’obbligo vaccinale

La Sicilia gialla (manca solo l’ufficialità) chiede l’obbligo vaccinale. Non è, però, esclusivamente una richiesta che viene dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, quindi dai vertici massimi della Sanità. Ma un’idea che si coglie un po’ ovunque e che viene espressa senza più timore di suscitare reazioni avverse.

“Non possiamo farci condizionare”

Cominciamo dalle parole dell’assessore: “Credo che prima o poi il tema dell’obbligo vaccinale, soprattutto per alcune categorie a rischio, sarà da mettere all’ordine del giorno. Non capisco perché delle minoranze inconsapevoli dovrebbero condizionare la vita della stragrande maggioranza dei cittadini. È un problema che il governo nazionale dovrà assumere come prioritario”.

“Rischiamo la catastrofe”

Ma non c’è, appunto, soltanto l’assessore. Dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo: “Sono assolutamente favorevole all’obbligo vaccinale, non capisco il tergiversare della politica anche da parte di chi ha un ruolo significativo. Stiamo perdendo tempo. Quando i commercianti sono stati costretti a chiudere le attività, per caso, qualcuno ha detto che era facoltativo farlo? Nessuno ci ha lasciato una scelta. Vaccinarsi è un dovere civile che va anche imposto. E sono per estendere l’uso del Green pass, per esempio, ai supermercati. Stiamo rischiando una catastrofe”. Un concetto ripreso dal mondo della scuola, grazie alla professoressa Daniela Crimi, preside, a Palermo, del liceo linguistico ‘Cassarà’: “Sono d’accordo con l’obbligo vaccinale per tutti, perché risolverebbe molti problemi. Sempre meglio convincere, altrimenti bisogna decidere”. La preside era stata chiara nella coerenza delle sue posizioni: “Un professore non può essere no vax”.

I medici sono per l’obbligo

I medici e chi lavora nella sanità sono per l’obbligo, perché vedono gli ospedali riempirsi di non vaccinati. Il dottore Massimo Geraci, primario dell’ospedale ‘Civico’ di Palermo, ha detto a LiveSicilia.it: ” L’unica soluzione, a questo punto, è l’obbligo vaccinale”. Il professore Antonio Cascio, infettivologo, ha chiarito: “Sarei favorevole all’obbligo vaccinale per gli over50 che non hanno avuto il Covid e per tante categorie (sanitari, insegnati, forze dell’ordine, etc)”. Una posizione largamente diffusa.

