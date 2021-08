Covid, cresce il contagio: in Sicilia altri 1681 positivi

L'Isola ancora in testa per numero di casi in Italia - TUTTI I DATI

Manca ormai soltanto l’ufficialità alla zona gialla in Sicilia e mentre l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, chiede l’obbligo delle vaccinazioni, gli ultimi dati sul fronte del contagio non sono di certo incoraggianti. Sono 1.681, infatti, i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nella regione, a fronte di 22.589 tamponi processati. L’incidenza risale poco al di sopra del 7,4%, ieri era un punto in meno, al 6,4%. L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Toscana con 754 casi, meno della metà. Gli attuali positivi sono 26.525 con un aumento di altri 415 casi. I guariti sono 1.255 mentre si registrano altre 11 vittime che portano il totale dei decessi a 6.285. Sul fronte ospedaliero sono adesso 881 i ricoverati, 26 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva restano 103 esattamente come ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 329, Catania 353, Messina 18, Siracusa 233, Ragusa 308, Trapani 126, Caltanissetta 94, Agrigento 133, Enna 87

Enna è la città con più contagi

E’ la città siciliana a registrare il triste record nazionale. Enna ha già superato la soglia dei mille “positivi”, e preoccupa l’aumento progressivo e costante dei contagi. Anche ieri si sono registrati 115 nuovi casi. In vetta alle classifiche per il dato record di 312 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti, nell’unico reparto Covid della provincia, all’ospedale Umberto I, ieri si è registrato un nuovo decesso, un settantenne proveniente da un’altra zona della Sicilia, non vaccinato. In questo modo il numero dei ricoverati in terapia intensiva – dove a regime sarebbero a disposizione otto posti, eventualmente elevabili di poco, in casi di assoluta emergenza – è sceso a cinque.

I dati in Italia

In Italia, nel giro di 24 ore, sono 7.826 i positivi ai test Covid individuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.221. Sono invece 45 le vittime in un giorno, rispetto alle 43 del giorno precedente. Sono 265.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,95%, in calo rispetto al 3,27% di ieri. Sono invece 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, otto in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.114, 55 in più. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.517.434, i morti 129.002. I dimessi e i guariti sono invece 4.250.314, con un incremento di 6.717 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 138.118 con un incremento di 1.061 casi nelle ultime 24 ore.

