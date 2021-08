Meteo, arriva il vortice polare: tutte le previsioni

Ecco come andrà nel week end

Arrivano i venti freschi in Italia, una breve pausa dalle ultime settimane che hanno visto protagoniste le alte temperature. Si tratta di un vortice polare che nelle prossime ore sfiorerà il Paese determinando nel weekend un peggioramento del tempo su molte regioni e un calo delle temperature.

Al Sud piogge e temporali

Ma dopo un sabato piovoso e una domenica ‘bella’ solo al Nord, da lunedì tornerà l’alta pressione ovunque. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo i rovesci temporaleschi di oggi in Emilia Romagna, Veneto centro-meridionale e soprattutto Marche, domani il tempo sarà ancora più instabile. “Sin dal mattino, infatti – precisano – nubi irregolari e precipitazioni sparse interesseranno il Nord mentre temporali cominceranno a interessare la Toscana per poi raggiungere diffusamente Umbria, Lazio interno, Marche, Abruzzo e Molise”. Altre precipitazioni bagneranno le coste tirreniche meridionali e infine il Gargano in serata. Nella giornata di domenica infine il tempo spiccatamente instabile si porterà verso Sud con altre piogge e temporali, nel frattempo al Centro-Nord la pressione comincerà ad aumentare regalando una giornata festiva improntata a un ampio soleggiamento.

Le previsioni nel week end

Ecco tutte le previsioni meteo nel dettaglio: Venerdì 27. Al nord: piogge sul basso Veneto e temporali in Emilia Romagna, piovaschi sullo spezzino. Al centro: peggiora sui rilievi toscani e soprattutto sulle Marche, qui con forti temporali. Al sud: soleggiato. Sabato 28. Al nord: molte nubi ovunque, tempo più instabile sulle Alpi del Triveneto. Al centro: spiccatamente instabile su Toscana, Umbria, Lazio interno e regioni adriatiche. Al sud: rovesci sul basso Tirreno. Domenica 29. Al nord: soleggiato. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: localmente instabile con rovesci su Campania meridionale, Calabria e poi Basilicata e Puglia centro-meridionale. Da lunedì torna l’alta pressione.

