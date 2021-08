Green pass, ci sono novità: quanto durerà

Il certificato verde ottenuto con la somministrazione dei vaccini avrà una durata superiore. Via libera del Cts, infatti, al prolungamento del Green pass: Il certificato varrà 12 mesi, contro gli attuali 9.

In aumento i vaccinati nelle scuole

Trend positivo, intanto in Italia, per le vaccinazioni del personale scolastico: il 90,45% ha ricevuto la prima dose o la dose unica. La Toscana vieterà dal 30 settembre l’ingresso nei luoghi pubblici ai non vaccinati. L’Ue pensa di non consentire i viaggi ai cittadini Usa non immunizzati.