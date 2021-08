Sicilia, perché la foto fa infuriare Burioni: “Sono irresponsabili”

La foto condivisa da un attivista No pass fa infuriare Roberto Burioni, professore di virologia del San Raffaele di Milano

Tutti insieme al ristorante senza green pass “da Roma alla Sicilia”. La foto condivisa da un attivista No pass fa infuriare Roberto Burioni, professore di virologia del San Raffaele di Milano.

La fotografia

A diffonderla è stato un attivista “no pass”. “Da Roma alla Sicilia è un soffio – scrive – Francesca e altri amici arrivati in Sicilia hanno voluto conoscermi di persona e tutti insieme siamo andati a mangiare una bella pizza. Chiaramente senza green pass”. L’attivista conclude così il messaggio, con foto allegata: “Ricordatevi non siamo soli, la rete ci aiuta e siamo tanti”. Poi l’hashtag #noinonsiamoricattabili.

L’attacco di Burioni

“Grazie a questi irresponsabili (avventori e gestori) – dice il virologo Burioni – da lunedì la Sicilia è in zona gialla. Se martedì (Dio non voglia!) siete in Sicilia, vi viene un infarto e trovate la rianimazione piena sapete chi ringraziare”.