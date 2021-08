Spari contro il c-130 al decollo, palermitana porta tutti in salvo

L’aereo C-130J dell’aeronautica Militare era appena partito da Kabul e a bordo c’erano quasi un centinaio di persone tutte in fuga dai talebani. In maniera del tutto improvvisa, vicino alla pista sono stati esplosi diversi colpi con una mitragliatrice tutti diretti verso l’aereo, ma la prontezza del maggiore Annamaria Tribuna, palermitana ma di base alla 46esima Brigata Aerea di Pisa, ha evitato il peggio e con sangue freddo “ha effettuato una manovra evasiva per proteggere il velivolo e i passeggeri. Nessun ferito e nessun danno riportato” ha spiegato l’Aeronautica.

Con oltre duemila ore di volo all’attivo, il maggiore Annamaria Tribuna è una pilota “combat ready”, pronta al combattimento.

Annamaria Tribuna

“Le forze armate italiane con questa operazione molto delicata e complessa sin dalle fasi iniziali hanno svolto un eccezionale lavoro garantendo il ponte aereo che, dopo l’aggravarsi della crisi politico e sociale in Afghanistan, ha portato in Italia un numero di persone ben oltre superiore a quello previsto inizialmente“. A dichiararlo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

“La Difesa ha impiegato tutte le risorse disponibili per mettere in sicurezza ed evacuare più persone possibili. All’operato dei nostri militari, silenzioso e costante, va il plauso e la gratitudine di tutta l’Italia. Professionalità, sacrificio e una straordinaria umanità che sono riconosciuti da tutti“.