Vaccino in Sicilia, la classifica dei comuni con più immunizzati

PALERMO- Sette persone su dieci, in Sicilia, hanno ricevuto almeno una prima dose di vaccino. Si tratta di un traguardo, come ha sottolineato l’assessore Razza, ancora lontano da una media ottimale e in ritardo sul resto del Paese. Ecco la situazione, comune per comune, ribadita da una nota della Regione.

Tre milioni con una dose

In Sicilia, dunque, il 70,88% (pari a 3 milioni di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 61,71% (più 2,6 milioni) è completamente immunizzato, perché ha ricevuto entrambe le dosi o l’unica dose Janssen. “L’intero sistema sanitario regionale – si legge – è impegnato per far crescere velocemente queste percentuali, che risultano ancora insufficienti a tirare fuori l’Isola da una situazione di rischio”.

Vaccini, comuni virtuosi e un po’ meno

Secondo i dati aggiornati al 26 agosto, ci sono province maggiormente virtuose, come Palermo, in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione (76,17% almeno una dose), e Agrigento con il 66,31% di immunizzati (76,19% almeno una dose), e altre, invece, un po’ meno. Siracusa è l’ultima per immunizzati, col 56,63%, mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose; Catania ha il 57,30% di immunizzati e il 65,94% ha ricevuto almeno una dose; Messina ha il 57,33% di immunizzati, mentre il 65,28% ha ricevuto almeno una dose. “Nel mezzo – si legge ancora – figurano la provincia di Enna col 63,44% di immunizzati e il 73% che ha almeno una dose; quella di Ragusa col 63,10% di immunizzati e il 73,83% che ha almeno una dose; quella di Trapani col 63% di immunizzati e il 72,63% con almeno una dose; la provincia di Caltanissetta con il 61,01% di immunizzati e il 71,22% che ha ricevuto almeno una dose”.

I comuni sopra il settanta per cento

Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha avuto somministrata la prima dose ci sono 173 comuni su 390. Il più virtuoso è il piccolo centro di Roccafiorita, dove è immunizzato il 101,16% della popolazione target (il 109,30% ha ricevuto la prima dose); in coda – secondo la nota – figura Fiumedinisi, dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato (34,52%) e il 40,48% della cittadinanza ha ricevuto la prima dose. Sono entrambi centri del messinese.

La classifica dei Comuni

“Nelle prime dieci posizioni di comuni virtuosi – conclude la nota – oltre a Roccafiorita, compaiono quattro centri del Palermitano (Palazzo Adriano, Ustica, Isnello e Giuliana), quattro dell’Agrigentino (Comitini, Lucca Sicula, Burgio, Sambuca) e un altro del Messinese (San Marco d’Alunzio). Tra i capoluoghi il più alto in classifica è Ragusa, con il 79,35% di prime dosi e il 73,15% di immunizzati; seguono Enna (77,93% prime dosi, 72,64% immunizzati), Agrigento (77,10% prime dosi, 68,81% immunizzati), Palermo (77,02% prime dosi, 69,92% immunizzati), Caltanissetta (70,12% prime dosi, 65,51 immunizzati), Catania (69,60% prime dosi, 62,68% immunizzati), Trapani (66,28% prime dosi, 58,65% immunizzati), Siracusa (65,96% prime dosi, 58,84% immunizzati), Messina (59,97% prime dosi, 55,32% immunizzati)”.