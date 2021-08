Palermo-Latina: rosanero in vantaggio 1-0 con Floriano

PALERMO – Comincia il campionato del Palermo. I rosanero hanno l’obiettivo di lottare per la promozione in Serie B. La squadra è forte di una intelaiatura dello scorso anno, con qualche innesto di esperienza nella categoria e la conferma di Filippi che bene ha fatto al posto di Boscaglia.

Il tecnico rosanero deve già fare i conti con l’emergenza per le squalifiche dei difensori Marconi e Buttaro, ai quali si aggiunge Accardi infortunato. Assente anche Valente sempre per infortunio. In avanti spazio per Brunori, con Floriano e Dall’Oglio a supporto. In mediana sempre presente De Rose con Luperini al suo fianco.

PRIMO TEMPO:

Comincia la sfida con i rosanero in possesso del primo pallone. Al 3′ pericoloso il Latina con Carletti che viene servito al centro dell’area, ma al momento di calciare viene fermato da Peretti. Inizio del match aggressivo da parte del Latina, che prova a farsi vedere in avanti. Al 6′ Floriano servito da Giron prova a convergere verso il centro e viene messo giù guadagnando un calcio di punizione da posizione interessante. Della battuta si incarica Almici ma il destro dell’ex Verona è poco preciso.

Giron sfiora il gol al 9′. De Rose recupera palla e serve in maniera in diagonale l’esterno che prova un tiro alla sinistra di Alonzi, ma la sfera che si spegne sul fondo. Si combatte su ogni pallone. Al 13′ primo cartellino del match ai danni di Spinozzi, che interviene in maniera scomposta su Bruoni. Il Palermo sbaglia il calcio di punizione favorendo la ripartenza del Latina con Carletti che viene seguito per tutto il campo da De Rose, bravo a crederci e non mollare. Il match, dopo la partenza sprint dei ragazzi alleanti dall’ex rosanero Daniele Di Donato, sembra essersi equilibrato.

Al 27′ occasione sprecata per il Palermo. Brunori riceve palla, arriva al limite dell’area avversaria e allarga per l’accorrente Floriano che, però, ciabatta al momento del tiro. Dagli spalti piovono fischi per l’arbitro per un fallo non fischiato a favore del Palermo, con Brunori che era stato messo giù in maniera irregolare, ma non per il direttore di gara che ha fatto continuare il gioco, nel ribaltamento di fronte Doda deve usare le maniere forti per fermare l’avversario e viene ammonito.

CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO AL 33′. Lancio lungo per Brunori, incomprensione tra il portiere Alonzi e il centrocampista Marcucci e nessuno dei due interviene sulla sfera. L’attaccante rosanero è lesto ad approfittare dell’errore costringendo il centrocampista con il numero 16 al fallo per fermarlo. Per il signor Angelucci non ci sono dubbi, calcio di rigore e laziali in dieci. Della battuta se ne incarica Floriano che, con la solita finta, spiazza il portiere facendolo tuffare a sinistra con la sfera che finisce dal lato opposto.

Cambio per gli ospiti al 42′, che si vedono costretti a sostituire Esposito che esce zoppicante. Al posto del capitano laziale dentro Giorgini. La prima frazione di gioco, dopo 3′ di recupero, si chiude con il Palermo avanti 1-0.

SECONDO TEMPO:

La ripresa riparte senza cambi da entrambe le parti. I padroni di casa provano a far giare palla cercando il varco giusto. Al 4′ della ripersa Brunori viene pescato al centro dell’area, l’attaccante rosanero prova a girarsi per calciare, ma trova l’opposizione del difensore avversario che favorisce Doda, che calcia conquistando un calcio d’angolo. Ancora padroni di casa pericolosi. Al 5′ Brunori prova il pallonetto per saltare Alonzi e ci riesce, ma il De Santis è bravo ad intervenire e togliere la palla dallo specchio di porta. Grande parata di Alonzi direttamente da terra bravo ad intervenire su colpo di testa ravvicinato di Brunori. Partenza fortissima del Palermo che ora vuole legittimare il vantaggio e va alla ricerca del 2-0.

Il Latina si gioca l’ultimo slot per le sostituzioni e Di Donato manda in campo Sane, Jefferson e Atiagli per Spinozzi, Cartelli e Nicolao. Filippi risponde con Fella che rileva l’autore del gol Floriano. Latina vicino al gol del pari. Soleri via mollo sul primo pallone che tocca e perde la sfera, che poi arriva sui piedi di Sane che calcia verso la porta difesa di Pelagotti bravo e reattivo a deviare in angolo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 77 Doda; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 3 Giron; 7 Floriano (dal 55′ Fella) , 11 Dall’Oglio; 9 Brunori (dal 66′ Soleri). A disposizione: 12 Massolo, 22 Misseri, 5 Marong, 10 Silipo, 19 Odjer, 36 Mauthe, 65 Tourè. Allenatore: Filippi.

LATINA: 22 Alonzi, 4 Spinozzi (dal 53′ Sane), 7 Di Livio, 9 Carletti (dal 54′ Jefferson), 13 De Santis, 16 Marcucci, 17 Teraschi, 18 Tessiore, 21 Mascia (dal 35′ Ricci), 27 Esposito (dal 42′ Giorgini), 38 Nicolao (dal 54′ Atiagli). A disposizione: 1 Cardinale, 15 Sane, 44 Pastore, 48 Di Mino, 79 Jefferson. Allenatore: Di Donato.

ARBITRO: Angelucci (Torresan-Piazzini). IV UOMO: Peletti.

MARCATORI:

NOTE: Ammonito Spinozzi (L), Doda (P); Espulso Marcucci (L)