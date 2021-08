Covid, Bertolaso: “Spero la Sicilia capisca l’importanza di vaccinarsi”

MILANO – Da oggi la Sicilia passa in zona gialla a seguito dell’aumento dei casi di Covid e dei ricoverati nei reparti ordinari e in terapia intensiva. “In Sicilia non hanno vissuto grandi drammi come si sono vissuti in altre regioni come la Lombardia e altre zone del centro nord e quindi la sensibilità è diversa – ha commentato Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, intervenendo questa mattina a “Mornig News”, su Canale 5 -. La vaccinazione è su base volontaria ma in Sicilia c’è ancora una resistenza a vaccinarsi che non si riesce a vincere nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione. Da oggi forse – ha sottolineato Bertolaso – i siciliani, diventando ‘gialli’ dal punto di vista epidemiologico, si renderanno conto di dover correre a vaccinarsi”.

In caso di passaggio in zona arancione, ha precisato Bertolaso, “il turismo potrebbe avere grandi ripercussioni e la regione non potrebbe permetterselo a livello economico”. Per chi rientra da Sicilia e Sardegna sono a disposizione tamponi gratis negli aeroporti lombardi. “Sono molto tranquillo per la Lombardia – ha aggiunto – perchè in questi mesi è stato fatto un lavoro straordinario. E’ la prima regione in termini di vaccinazione anche per le varie categorie vaccinate, abbiamo raggiunto quasi 14 milioni di somministrazioni, quindi anche se dovessero esserci rischi dati dai rientri dalle vacanze la situazione sarà sempre sotto controllo. I tamponi gratis credo siano una idea giusta da portare avanti”.