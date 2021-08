Grave incidente a Lipari, un uomo muore al Civico

Era stato operato d'urgenza, ma per lui non c'è stato nulla da fare

Ha lottato fino all’ultimo, ma non c’è stato nulla da fare per Giovanni Lucchese, 73 anni, deceduto in ospedale dopo un gravissimo incidente. Il pensionato, originario Lipari, è morto a Palermo dove era stato ricoverato dopo essere rimasto ferito in seguito a una caduta con il suo scooter, avvenuta proprio sull’isola.

Operato d’urgenza

Operato d’urgenza al Civico per un forte trauma cranico, la morte è stata accertata nelle scorse ore. Non si esclude che l’incidente sia stato provocato da un malore: l’uomo era uscito fuori strada mentre percorreva la stradella dell’Annunziata, una zona che l’ambulanza avrebbe avuto difficoltà a percorrere, al punto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

