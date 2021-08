Terremoto a Palermo, tre scosse fino a 4.3: “Tremava tutto”

PALERMO – “Qui tremava tutto”. Tre scosse di terremoto sono state registrate a Palermo. Secondo quanto ha rilevato l’Ingv, la scossa di maggiore intensità è stata tra magnitudo 4.3 e 4.8 e registrata alle 6.14. Dalle verifiche dopo le prime stime, emerge che la scossa è stata classificata come di magnitudo 4.3.

Ingv aveva inizialmente elencato la maggiore scossa registrata come “Terremoto di magnitudo tra 4.3 e 4.8 ore 06:14 IT del 31-08-2021”. In totale sono state registrate tre scosse, la prima alle 6.14; la seconda alle 6.23 di magnitudo 2.0 e la terza alle 6.39 di magnitudo 2.2.

Ieri pomeriggio altre due scosse, sempre a Palermo, alle 18.58 e alle 19.14: magnitudo 2,2 e 2,7.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, da Castelbuono a Bagneria.

Su twitter, in risposta al post dell’Ingv, non si contano le testimonianze dei palermitani. “Sentito nei piani alti a Bagheria. Erano le 06:15 – scrive un utente – Hanno tremato i vetri e gli uccellini in gabbia lo hanno avvertito agitandosi e spavemtandosi. Tutto è durato una decina di secondi”.

E ancora: “Sentito forte a Cefalù. Al primo piano. Mi ha svegliato”.

