Covid, Sicilia prima per contagi: scendono terapie intensive DATI

PALERMO – Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati scoperti 1.155 nuovi casi di coronavirus grazie a 20.959 tamponi rapidi e molecolari: dati che portano l’incidenza al 5,5% (ieri era al 5,2). Sul fronte degli ospedali, invece, si contano 836 pazienti in area medica (ieri erano 824) e 114 in terapia intensiva (a fronte dei 117 di ieri). L’Isola è ancora la regione con l’incremento di casi più consistente, seguita dal Veneto che conta 691 nuovi infetti su un totale di 46.031 test.

Il dato nelle province siciliane

Il report del ministero della Salute e dell’Iss indica la provincia di Messina come quella con l’incremento di casi maggiore nelle ultime 24 ore (253), seguita da Catania e Palermo, rispettivamente con 237 e 206 nuovi positivi. Questi i dati delle altre province dell’Isola: Trapani 153, Siracusa 140, Caltanissetta 55, Enna 54, Agrigento 52, Ragusa 5.

Sull’Isola 28.300 infetti

Gli attuali positivi sono 28.300 con un decremento di 143 casi. I guariti sono 1.271 mentre si registrano altre 27 vittime che portano il totale dei decessi a 6.369. La Regione Siciliana riporta che dei decessi comunicati in data odierna 6 sono deceduti il 30 agosto, 5 il 29 agosto, 5 il 28 agosto e 3 il 27 agosto.

I dati nazionali

In tutta Italia sono 6.503 i positivi individuati nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 5.498. Sono invece 69 le vittime in un giorno, rispetto alle 75 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.546.487, i morti 129.290. I dimessi e i guariti sono invece 4.280.619, con un incremento di 7.774 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.578, con un decremento di -1.347 casi nelle ultime 24 ore. Sono 540, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA