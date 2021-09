Crolla il muro mentre ristruttura un locale: morto un operaio

Un altro incidente sul lavoro costa la vita ad un operaio siciliano, originario della provincia di Agrigento. “Apprendiamo dell’ennesima vita strappata ad un giovane lavoratore siciliano, originario di Montevago, di soli 44 anni, che è morto a Savona mentre stava ristrutturando un locale”. Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl,Paolo D’Anca e il segretario provinciale di Caltanissetta Enna- Agrigento, Franco Sodano, commentando la notizia della morte dell’operaio Calogero Ambrogio, di Montevago. LEGGI ANCHE: Operaio precipita dal ponteggio, la verità in due filmati . In base a quanto ricostruito sul posto, l’uomo sarebbe stato travolto da un muro durante i lavori dentro il negozio: in quel momento i suoi colleghi si sarebbero trovati all’esterno del negozio.

Filca Cisl: “Serve monitoraggio permanente”

“Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia del povero operaio – continua la nota- ribadiamo con forza l’importanza della prevenzione e dell’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei lavoratori e chiediamo maggiori controlli per un monitoraggio permanente nei cantieri. Chiediamo, inoltre, con forza -concludono – che tutti gli organi proposti per garantire la tutela dei lavoratori si attivino per evitare di aggravare questo bollettino di guerra quotidiano e di arrestare questa tragedia di sacrificio di vite umane che non è più tollerabile”. LEGGI ANCHE: L’operaio morto alla Sirenetta, era il suo primo giorno di lavoro