Palermo, scandalo Rotoli: la nuova promessa di Orlando

PALERMO – C’è cronoprogramma che prevede entro il 31 dicembre di dare una degna sepoltura alle salme accatastate al cimitero dei Rotoli, con un primo step fissato al 31 ottobre. Nel frattempo il Consiglio comunale approva all’unanimità un ordine del giorno del gruppo di Italia Viva che impegna il sindaco Leoluca orlando a chiedere l’intervento dell’esercito per porre fine allo scandalo.

Nei giorni scorsi si è riunita la cabina di regia presieduta dal sindaco Leoluca Orlando. In deposito ci sono 920 bare di cui 500 devono essere inumate e 420 tumulate.

Le tappe del cronoprogramma

La prima tappa del cronoprogramma prevede che da domani saranno trasportate 12 salme al giorno, per un totale di 75, al cimitero di Sant’Orsola, grazie ad un protocollo d’intesa firmato con l’ente privato che gestisce il camposanto. Questo primo step riguarda le salme per i quali i parenti hanno già sottoscritto il contratto di trasferimento.

A partire da giorno 6 settembre toccherà a tutti coloro che hanno dato il consenso alla tumulazione dei parenti defunti a Sant’Orsola, ma che devono ancora sottoscrivere il contratto. Qualora confermassero l’intenzione entro il 31 ottobre potrebbe essere tumulata quasi la metà delle salme a deposito.

Nel frattempo il Servizio cimiteri si impegna a svolgere i lavori per consentire di seppellire nella nuda terra 172 feretri. Ad occuparsi degli scavi saranno gli operai della Reset a partire dal 6 settembre. È prevista l’inumazione di 5 salme a settimana.

A partire dal 13 settembre si procederà con una verifica per l’estumulazione straordinaria di feretri tumulati da 25 anni. Entro il successivo 13 ottobre si conoscerà il numero di loculi disponibili. Dal 20 settembre si procederà con la ricognizione delle salme seppellite da più di 40 anni.

Operai Reset al lavoro

Nel frattempo gli operai Reset costruiranno un’impalcatura dove depositare le salme attualmente ospitate in una zona maleodorante coperta da un tendone. La zona sarà ripulita (alcune bare sono esplose) e sanificata.

Restano in attesa del via libera i progetti esecutivi e già approvati che prevedono la costruzione di 424 nuovi loculi ai rotoli e 198 posti in un nuovo campo di inumazione. Così come si attende l’approvazione del Piano delle opere pubbliche per rimettere in funzione il forno crematorio. Nel frattempo altre 56 salme potranno beneficiare a titolo gratuito dell’impianto di Misterbianco per un numero di 8 a settimana.

Si spera che il cronoprogramma non resti lettera morta e si trovi una soluzione definitiva al problema. Una soluzione più volte annunciata e mai portata a termine.

“Intervenga l’esercito”

“L’emergenza cimiteri a Palermo è ormai diventata notizia di carattere nazionale, l’unica speranza di ritorno alla normalità è legata all’intervento del governo nazionale e dell’esercito. Il sindaco chieda aiuto a Roma, così come oggi il Consiglio comunale lo ha invitato a fare approvando all’unanimità un ordine del giorno di Italia Viva”. Lo dice il gruppo consiliare di Iv a Sala delle Lapidi, commentando l’ordine del giorno approvato con l’adesione dell’amministrazione attiva che impegna il sindaco a chiedere l’intervento del ministero della Salute e della Difesa per la realizzazione del nuovo cimitero e il trasferimento delle salme.

“Il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone ha ricevuto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini rassicurazioni sulla possibilità che intervenga il Governo – continua il gruppo consiliare di Italia Viva -. Ma è al sindaco che spetta il compito di chiedere un aiuto da parte di Roma. Quasi mille famiglie attendono da mesi di poter assicurare una degna sepoltura ai propri cari, Orlando si dimostri responsabile”.