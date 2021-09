Miracolo a Palermo: vaccini e applausi a Ballarò VIDEO

PALERMO- Raccontiamo questo piccolo miracolo mentre si sta realizzando. Raccontiamo i vaccini a Ballarò, nel cuore di Palermo, che proseguono fino alle sei del pomeriggio. Raccontiamo di immagini di festa che fanno giustizia di tutta la propaganda no vax e che, con semplicità, ribadiscono quello che è semplice ma per troppi non scontato: vaccinatevi, perché le dosi salvano.

L”abbanniata’ di Salvo

Raccontiamo di Salvo, diciannove anni, con il suo amico del cuore, che si fa vaccinare, sorride, grida: “Miiii a puntura!”. E poi non contiene la gioia, come se volesse abbracciare tutti. “Mi vaccinavu! Uuuuh mi vaccinavu!” Come per un gol del Palermo all’ultimo secondo. Come un inno alla gioia, però cantato in palermitano.

IL VIDEO

Il ‘modello Palermo’

Vi raccontiamo in diretta di un modello Palermo che sta funzionando, con le percentuali, con l’idea di non restare fermi negli hub, ma di andare incontro alla gente. Nei mercati, nei locali, nei centri commerciali: ovunque la speranza del vaccino può essere portata a domicilio. Questa idea proprio a Palermo è nata, prima di diventare operativa ovunque.

“Una giornata straordinaria”

“È una giornata straordinaria – dice il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa -. Con l’aiuto dei consiglieri della prima circoscrizione stiamo raggiungendo un gran numero di persone che ogni giorno vivono e lavorano nel mercato di Ballarò. Vogliono informazioni, consigli, cercano rassicurazioni dai da noi medici. La soddisfazione più grande per noi è vedere che ci ascoltano, si fidano, si convincono e alla fine si vaccinano. Siamo felici di come sta andando”. Per un ritrovarsi con l’allegria di dare un calcio al mostro, di allontanare i patimenti e di aiutare gli altri. Intorno, ancora sorrisi e ancora applausi. Salvo non la smette di gridare. Diciannove anni, tutti a Ballarò: “Miii a puntura!”. Dai, Salvo, poi passa.