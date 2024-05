Le parole al Question time e l'intervento di Barbagallo (Pd)

ROMA – “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare”. Ha esordito così il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida nel suo intervento, nella giornata di ieri, al Senato della Repubblica, suscitando sgomento in aula.

La tematica sulla quale stava discorrendo, durante la seduta dedicata al “Question time“, era la crisi idrica attuale che sta affliggendo diverse aree del nostro paese. Il Ministro stava puntualizzando l’importanza del lavoro svolto da parte degli agricoltori in questa fase critica.

Il Pd attacca

“Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà ‘per fortuna’ di più il Sud. È un’ affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare”. Lo die il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando la risposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio al question time ieri al Senato.

Parole che per Barbagallo mostrano “non solo l’evidente inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno”. “Non servono ulteriori riprove, Lollobrigida deve fare una cosa e una soltanto: dimettersi con effetto immediato – conclude Barbagallo – E provare vergogna per quanto affermato nel silenzio – tanto imbarazzato quanto complice – di tutti i rappresentanti del suo partito e dell’intero centrodestra“.

Interviene il M5S

“Cari amici siciliani rallegriamoci, il ministro Lollobrigida dice che quest’anno ‘per fortuna’ la siccità colpirà soprattutto il Sud”. È quanto afferma la senatrice del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio Ketty Damante.

“Al Ministro dell’Agricoltura ‘per caso’ diamo una notizia, la siccità in Sicilia è una costante e, anziché lanciarsi in affermazioni tanto ridicole, si adoperi perché i cittadini non debbano più fare la fila davanti le autobotti. Non basteranno i 20 milioni stanziati qualche giorno fa, servono interventi e infrastrutture idriche per cui Il Pnrr ha già destinato risorse importanti. Sempre che al governo ne siano capaci”, conclude.