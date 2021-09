Vaccini nelle scuole, quasi 2000 mila dosi inoculate

Non si ferma l'attività dell'Asp che raggiungerà altri Istituti del capoluogo e della Provincia

PALERMO – Dal 13 luglio al 31 agosto sono 1975 le vaccinazioni effettuate nelle scuole della città di Palermo e Provincia.

L’attività, che ha preso il via all’Istituto ‘Medi’ ed al ‘Piazza’, ha coinvolto finora 55 istituti. Alle 819 somministrazioni del mese di luglio, si sono aggiunte le 1.156 di agosto per un totale di 1.975 vaccinazioni, di cui 1.526 prime dosi, 382 seconde e 87 uniche.

“Prosegue l’impegno dell’Asp di Palermo per consentire l’apertura in sicurezza dell’anno scolastico – sottolinea il direttore generale dell’Azienda sanitaria Daniela Faraoni – l’attività, rivolta a studenti ed al personale docente e non docente, ha avuto inizio nella prima metà di luglio ed è proseguita durante tutto il periodo estivo consentendo di effettuare quasi 2.000 vaccinazioni direttamente nelle scuole. Grazie alla piena collaborazione dei dirigenti scolastici, è stata organizzata una campagna di vaccinazione che ha consentito di ‘reclutare’ 1.526 persone (la maggior parte delle quali studenti, ndr) che hanno ricevuto la prima dose di siero”. Dopo le vaccinazioni di ieri all’Istituto Pirandello di Lampedusa ed al Liceo Scientifico Einstein e Mantegna-Bonanno di Palermo, oggi, medici, infermieri ed amministrativi dell’Asp, sono stati all’Abba-Aligheri ed al Liceo Cannizzaro.

Fitto il calendario di settembre che prevede le vaccinazioni: domani all’Istituto comprensivo Di Vittorio ed al Convitto Nazionale; il 6 settembre al Liceo Basile ed alla scuola Media Virgilio Marone; il 7 al Garzilli, all’Istituto Comprensivo Politeama di Palermo, al Veneziano Novelli di Monreale ed al Liceo Scientifico-Agrario di Castelbuono; l’8 al Maneri Ingrassia Don Milani di Palermo ed alla scuola media di Finale di Pollina; il 9 settembre alla Vittorio Emanuele Orlando ed alla Renato Guttuso di Palermo; il 10 alla scuola media Armaforte di Altofonte ed allo Skanderberger di Piana degli Albanesi; il 13 all’Orestano ed al Rapisardi Palermo; il 14 al Mario Rutelli di Palermo; il 15 al Vincenzo Ragusa di Palermo ed al Guglielmo II di Monreale; il 16 al Francesco Ferrara di Palermo; il 17 al Majorana ed al Falcone di Palermo; il 20 al Manzoni-Impastato; il 21 al Liceo Pio La Torre; il 22 al Liceo Umberto; il 23 al Danilo Dolci di Palermo ed il 27 all’Istituto Comprensivo Buonarroti di Palermo.