La regione rimane purtroppo in testa sul fronte del contagio da Covid-19, ma nelle ultime 24 ore, in base ai dati diffusi dal MInistero della Salute, sono calati i ricoveri. Nel dettaglio, sono 1.348 i nuovi casi registrati, a fronte di 21.978 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 6,1% ieri era al 5,3% . L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’ Emilia Romagna con 721 casi.

Il numero dei positivi in Sicilia

Gli attuali positivi sono 28.130 con un incremento di 5 casi. I guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 8 il 1 settembre, 12 il 31 agosto e 3 il 29 agosto. Sul fronte ospedaliero ci sono buone notizie: sono adesso 957 i ricoverati, dieci in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 115, tre in meno rispetto a ieri. Ma ecco la mappa del contagio a livello regionale: Palermo 131, Catania 353 Messina 353, Siracusa 204, Ragusa 108, Trapani 115, Caltanissetta 32, Agrigento 51, Enna 1.

I ricoveri a Palermo

Intanto a Palermo, nel reparto di Terapia intensiva del ‘Cervello’, continuano i ricoveri di giovani pazienti. Arrivano circa due casi al giorno. Su sedici posti, quindici sono già occupati. Tredici pazienti sono non vaccinati. Ed è gravissima la ventiseienne non vaccinata che sta combattendo contro il Covid LEGGI L’ARTICOLO

I dati in Italia

In tutta Italia sono 6.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 6.761. Sono invece 58 le vittime in un giorno, rispetto alle 62 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 296.394, ieri erano stati 293.067. Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto al 2,3% di ieri. Sono 556 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, si tratta 41 persone in meno rispetto al giorno precedente.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT