Il cantante Marcus Birks muore a 40 anni di Covid, era un convinto No-vax

No-vax convinto, il cantante del duo The Chameleonz si è spento a 40 anni dopo aver contratto il Covid. Era ricoverato al Royal Stoke University Hospital dall’inizio di agosto: presentava difficoltà respiratorie che avevano reso necessario il suo ingresso in terapia intensiva. E in quei giorni in ospedale Birks aveva cambiato idea sui vaccini, ammettendo di essere stato precipitoso per la sua presa di posizione no-vax e aveva lanciato un appello a favore della campagna vaccinale attraverso la Bbc.

L’intervista

“Se non ti sei ammalato, non pensi che ti ammalerai – aveva detto il cantante in quello che sarebbe stato il suo ultimo messaggio – quindi ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo. La prima cosa che dirò di fare a tutta la mia famiglia e a chiunque vedrò è di fare il vaccino”.

Il pensiero della moglie

“Gli ho promesso che ogni giorno dirò a nostro figlio quanto lo amasse, quanto speciale fosse e che sarebbe stato il padre migliore che un figlio potesse desiderare” ha scritto la moglie incinta che fra qualche mese partorirà il loro primo figlio.