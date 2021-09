“Ponte sullo Stretto? La priorità in Sicilia è l’alta velocità”

L’alta velocità nell’Isola come priorità. A ribadirlo è il vice segretario del Pd, Giuseppe Provenzano. “Sul Ponte sullo stretto non ho mai fatto una questione ideologica – ha detto l’ex ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II, al Festival Trame.10, il festival dei libri sulle mafie -.

“Dare servizi ai cittadini”

Ho sempre detto che ci sono delle priorità, a cominciare dal realizzare l’alta velocità, perché nessuno mi convincerà che in Calabria e Sicilia bisogna aspettare il ponte per avere l’alta velocità e dare servizi ai cittadini”.