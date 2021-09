Paura a Trieste, sparatoria: carneficina tra operai stranieri

TRIESTE – Sparatoria in centro a Trieste, carneficina tra operai stranieri. Colpi di pistola all’angolo con la via San Francesco, in centro, coinvolti operai kosovari e albanesi.

Il diverbio e gli spari

Prima un litigio scaturito per questioni di lavoro, poi uno scontro spranghe alla mano. Grida, fino a quando qualcuno estrae la pistola e inizia a sparare.

Intervengono i carabinieri

L’area è stata chiusa da parte delle forze dell’ordine. Sul posto stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e, ovviamente soccorritori del 118 con ambulanze.