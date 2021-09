L’incidente stradale sulla Statale 626, anziana non ce l’ha fatta

CALTANISSETTA – Non ce l’ha fatta Francesca Catalano, la donna di 73 anni di Barrafranca (Enna) che era rimasta ferita gravemente in un incidente stradale. L’impatto è avvenuto mentre viaggiava con il marito domenica pomeriggio sulla Statale 626.

Nell’impatto ferito anche il marito della donna

La donna, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è morta questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo l’incidente. L’uomo, G.A., di 75 anni, è tutt’ora in osservazione al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

