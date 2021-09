Obbligo green pass statali, ad ottobre anche per chi lavora in bar e ristoranti

ROMA – Al via una settimana cruciale per le norme anti-Covid in Italia, in vista del nuovo decreto che sarà varato per la ripresa delle attività produttive.

A metà settimana si terrà una cabina di regia per portare avanti l’obbligo del certificato verde, che è obbligatorio dal 6 agosto in bar, ristoranti e cinema. E’ quasi certo che il green pass verrà allargato ad altri settori dove si sta a contatto col pubblico, quindi in bar e ristoranti in maniera principale.

Tema di discussione saranno anche degli autisti del trasporto pubblico, così come degli addetti alle mense scolastiche o dei lavoratori delle aziende private. Già domani ci sarà un incontro tra Confindustria e sindacati, con questi ultimi che anche oggi hanno ribadito di essere favorevoli alla vaccinazione obbligatoria.

Il Governo discuterà anche dello smart working. Il ministro Renato Brunetta ha annunciato che “non sarà abolito ma è auspicabile che resti per una quota fino al 15%”. Da definire anche una piattaforma informatica e quelle che lo stesso ministro chiama le “regole del gioco” contrattuali per disconnessione, produttività e risultati. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, chiede invece che lo smart working venga regolamentato attraverso i contratti nazionali per preservare i diritti del lavoratori.