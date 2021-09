PALERMO – Il coronavirus rallenta in Sicilia. Il trend degli ultimi due giorni è confermato anche dai dati di oggi contenuti nel bollettino reso noto dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, nell’Isola i nuovi casi di Covid-19 sono sotto la soglia simbolo di mille. Preoccupa però la provincia di Messina, con 243 nuovi contagi scoperti nelle ultime 24 ore.

Nuovi casi sotto quota mille

Oggi risultano 877 nuovi positivi, a fronte di 19.357 tamponi processati, mentre ieri erano 875 e l’altro ieri 943. L’incidenza, però, sale al 4,5 (ieri era al 3,6%). Numeri che però non bastano alla Sicilia, dove è ancora forte la eco per la morte di una ragazza 26enne non vaccinata, per abbandonare il triste primato che da settimane la accompagna: quello di regione con il maggiore incremento di casi. L’isola resta sempre al primo posto per nuovi contagi giornalieri, seguita dalla Lombardia con 655 casi.

Al momento 28mila positivi

Gli attuali positivi distribuiti nelle nove province siciliane sono 28.016, con un decremento di 531 casi rispetto alla rilevazione di ieri. I guariti sono 1.379 mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 6.513. La Regione Siciliana, però, comunica che i decessi indicati in data odierna sono riferiti ai seguenti giorni: 1 il 7 settembre, 5 il 6 settembre, 12 il 5 settembre, 5 il 4 settembre, 4 il 3 settembre , 2 il primo settembre.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 939 i ricoverati, 27 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 138, Catania 171 Messina 243, Siracusa 111, Ragusa 38, Trapani 48, Caltanissetta 47, Agrigento 79, Enna 2.

