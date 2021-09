Serate danzanti e assembramenti, controlli anti Covid a tutto spiano

Proseguono i controlli anti Covid da un capo all’altro della Sicilia, dichiarata zona gialla e quindi sottoposta a nuove restrizioni. Sono stati 35 i locali controllati, quasi tutti nel centro storico di Ortigia, a Siracusa, dagli agenti della squadra amministrativa della Questura che hanno elevato sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre venti mila euro, a gestori sorpresi a violare le normative anti covid ed delle norme de Testo unico leggi pubblica sicurezza. LEGGI ANCHE: Enoteca diventa pub all’aperto, dneunciato il titolare

Il locale multato

Multato un locale, nei pressi del Castello Maniace, per aver svolto in via prioritaria l’attività di trattenimento danzante in deroga alla licenza posseduta di somministrazione di alimenti e bevande ed un altro locale, nel lungomare di Ortigia, per aver organizzato una serata danzante senza autorizzazione e per assembramento.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT