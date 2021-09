TeLiMar, date e orari delle gare in Euro Cup e Coppa Italia

PALERMO – Manca pochisismo all’inizio della stagione della squadra di pallanuoto del TeLiMar Palermo. La preparazione atletica è già in corso e nei prossimi giorni inizeranno i primi impegni ufficiali. Infatti, già il 17 settembre la compagine del capoluogo siciliano sarà in acqua per il primo turno di Coppa Italia, inserita nel girone D con Ortigia, Nuoto CT e Lazio. Dal 30 settembre al 3 ottobre, invece, andrà in scena l’Euro Cup a Sebenico, in Croazia. Di seguito, il calendario con date e orari delle gare del TeLiMar Palermo nelle due competizioni.

Coppa Italia – primo turno – Girone D – Siracusa

Venerdì 17

18 – Lazio Nuoto vs TeLiMar

19,30 – Nuoto CT vs Ortigia

Sabato 18

9,30 – Ortigia vs Lazio

11 – TeLiMar vs Nuoto CT

Sabato 18

16,30 – Lazio vs Nuoto CT

18 – Ortigia vs TeLiMar

LEN EURO CUP – QUALIFICATION ROUND 1 – GROUP A

Sebenico (Croazia) dal 30 settembre al 3 ottobre 2021

Giovedì 30 settembre

18 – CN ST ANDREU vs TeLiMar

19,45 – VK SOLARIS vs CAROUGE NATATION

Venerdì 1 ottobre

10 – CAROUGE NATATION vs CN ST ANDREU

11,45 – SHTURM 2002 RUZA vs TeLiMar

Venerdì 1 ottobre

18 – CAROUGE NATATION vs SHTURM 2002 RUZA

19,45 – VK SOLARIS vs CN ST ANDREU

Sabato 2 ottobre

18 – TeLiMar vs CAROUGE NATATION

19,45 – SHTURM 2002 RUZA vs VK SOLARIS

Domenica 3 ottobre

10 – CN ST ANDREU vs SHTURM 2002 RUZA

11,45 – VK SOLARIS vs TeLiMar