Petardi contro una palma, le fiamme la divorano VIDEO

VILLABATE (PA) – Un gruppo di ragazzini per “gioco”, ha lanciato dei petardi contro una palma che si trova in piazza della Regione a Villabate, in provincia di Palermo, e la pianta è andata totalmente distrutta dalle fiamme.

Il sindaco Gaetano Di Chiara l’ha definito un gesto intollerabile: “Dopo l’ennesimo atto di barbarie, la misura è colma. Oggi – ha annunciato il primo cittadino- emanerò un’ordinanza, per vietare lo stazionamento in piazza e nelle aree limitrofe dalle 20 alle 7“.

“Andrò in caserma a sporgere denuncia contro ignoti, e chiederò al prefetto una convocazione del Comitato per l’ordine e sicurezza, per discutere e affrontare la criminalità minorile. Chiedo a tutti i partiti e a tutte le associazioni del nostro territorio – ha concluso Di Chiara, di fare squadra, per isolare e affrontare queste gang che infestano Villabate“.

Di seguito il video diffuso dalla pagina Instagram “Sicilia Vhs” dove si vede il lancio dei petardi da parte dei ragazzini: