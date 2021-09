Covid: vaccino anche per i bambini, ecco per quali fasce d’età

La casa farmaceutica tedesca Biontech è in procinto di chiedere l’autorizzazione per il vaccino anti-Covid anche per i bambini dai 5 anni agli 11. Si tratta dello stesso prodotto Biontech-Pfizer usato per gli adulti, ha spiegato al quotidiano Spiegel la cofondatrice Ozlem Tureci, “ma verrà somministrato in dosi minori e avrà bisogno di temperature meno basse” per la conservazione. Biontech sta “già preparando la produzione” e conta sulla distribuzione già da metà ottobre.

Per il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, l’annuncio di Biontech, che in questi giorni chiederà l’autorizzazione per la somministrazione dei vaccini anticovid Biontech-Pfizer anche sui bambini piccoli, dai 5 anni ai 12, “è una buona notizia”. “Questo permetterebbe di proteggere anche l’infanzia dal virus”, ha commentato il ministro, citato dal sito Redaktionsnetzwerk.