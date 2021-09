È possibile scegliere come rispondere. C'è tempo fino al 15 settembre

PALERMO – Leoluca Orlando il sindaco lo sa fare? Come ha governato la città il professore? Ecco il sondaggio rivolto ai lettori di LiveSicilia.

sistema di voto anti furbetti: è inutile votare più volte, in automatico il plugin wordpress elimina i voti duplicati. Il messaggio di ringraziamento che appare non conferma l’accettazione del voto dei furbetti.

si