Tromba d’aria a Pantelleria, la mappa del disastro FOTO

PANTELLERIA – Due punti in cui entra nella terraferma, con in mezzo un lungo tragitto sul mare: è la dinamica con cui una tromba d’aria ha colpito Pantelleria venerdì sera, causando due morti e nove feriti. La ricostruzione, fatta dagli esperti in tipografia applicata al soccorso dei Vigili del fuoco, mostra anche l’estensione delle aree colpite e gli edifici che hanno ricevuto danni dall’evento meteorologico.









Il vento si è scatenato venerdì sera, quando la perturbazione presente sul Canale di Sicilia ha causato la formazione di una tromba d’aria a ridosso dell’isola di Pantelleria, nella zona Campobello, in cui i venti fortissimi hanno ribaltato e distrutto una decina d’auto. Le persone a bordo sono state scaraventate fuori, finendo con violenza a terra. I soccorritori avevano parlato anche di “scena apocalittica” appena giunti sul posto.

I due morti a causa della tromba d’aria sono Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco in servizio a Pantelleria, e Francesco Valenza, pensionato di 86 anni. I due viaggiavano sulle proprie auto quando sono stati investiti dai venti.