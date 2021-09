Emergenza rifiuti a Catania: lunghe colonne degli autocompattatori – VIDEO

CATANIA. Proseguono i disagi dovuti alla parziale chiusura della discarica di Sicula Trasporti che ha ridotto la possibilità di conferimento a 600 tonnellate al giorno così come preannunciavamo qualche giorno fa. Un lunedì di passione per gli autocompattatori che sono rimasti in coda ad attendere il proprio turno che, probabilmente, non arriverà mai.

Per la cronaca, la discarica serve qualcosa come all’incirca 200 Comuni della Sicilia.