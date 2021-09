Pantelleria, l’ultimo saluto a Giovanni Errera il vigile del fuoco morto

PANTELLERIA (TP) – In una giornata assolata e senza una nuvola, Pantelleria dà l’ultimo saluto a Giovanni Errera, vigile del fuoco, una delle vittime della tromba d’aria che venerdì scorso ha colpito l’isola.

Per salutare l’uomo si è creato un corteo, con in testa i colleghi di Errea, alcuni dei quali alla guida dei mezzi dei vigili del fuoco, che sta attraversando le vie vicine al porto, dove la bara, avvolta in una bandiera tricolore, sarà caricata a bordo della nave.

La tumulazione non avverrà a Pantelleria. Molte le persone che stanno partecipando alla cerimonia funebre: oltre ai parenti, alle autorità e agli amici, anche numerosi turisti.

